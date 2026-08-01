Trump ”håller inte med” – tror att spegeln vandaliserades

Vattenspegeln fick lov att tömmas på grund av problemen.

USA:s president Donald Trump ”håller inte med” sitt justitiedepartement om bedömningen att skadorna på vattenspegeln vid Lincoln Memorial orsakats av en misslyckad renovering. Det skriver han i ett inlägg på Truth Social.

”Det kanske var lite svårigheter med entreprenören, men den stora skadan orsakades av vandaler!”

Sent på fredagskvällen svensk tid meddelade den federala åklagaren Jeanine Pirro att åtalet mot den tidigare OS-kanotisten David Hearn rivs upp. Han misstänktes tidigare för att ha vandaliserat vattenspegeln, och riskerade tio års fängelse. Pirro konstaterade då att skadorna på vattenspegeln orsakats av en ”förhastad och misslyckad” installation.