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Vattenspegeln fick lov att tömmas på grund av problemen. (Rahmat Gul /AP/TT / AP)
Trumps USAPresidentens nybyggen

Trump ”håller inte med” – tror att spegeln vandaliserades

Av Hedda Hallsenius
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USA:s president Donald Trump ”håller inte med” sitt justitiedepartement om bedömningen att skadorna på vattenspegeln vid Lincoln Memorial orsakats av en misslyckad renovering. Det skriver han i ett inlägg på Truth Social.

”Det kanske var lite svårigheter med entreprenören, men den stora skadan orsakades av vandaler!”

Sent på fredagskvällen svensk tid meddelade den federala åklagaren Jeanine Pirro att åtalet mot den tidigare OS-kanotisten David Hearn rivs upp. Han misstänktes tidigare för att ha vandaliserat vattenspegeln, och riskerade tio års fängelse. Pirro konstaterade då att skadorna på vattenspegeln orsakats av en ”förhastad och misslyckad” installation.

Trump på Truth Social
truthsocial.com
Trump: ”Jag vet inte vad hon tänkte?”
Reuters  · Ofta betalvägg
Trump har i flera veckor hävdat att vandaler ligger bakom att poolduken lossnat, att det uppstått algblomning och att vattnet blivit grönt
CNN
David Hearns advokat: Trumpadministrationen borde be om ursäkt
BBC
Här är alla turerna kring vattenspegeln
www.theguardian.com
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