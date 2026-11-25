EU föreslår kvantfond för 560 miljarder kronor
EU-kommissionen föreslår en fond för kvantteknik med en pott på motsvarande 560 miljarder kronor. Det rapporterar Reuters.
Motiveringen är att man vill att EU ska bli ledande inom kvantteknik till 2030. Tekniken kan få betydelse för säkerhet, strategiska intressen och unionens tekniska självständighet, står det i lagförslaget.
– Kvantteknik kommer forma framtiden för industri, säkerhet och innovation, och ha en djupgående påverkan på våra samhällen, säger EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för teknikfrågor, Henna Virkkunen.
Kvantmekanik
Wikipedia (sv)
Kvantmekanik, även kallad kvantfysik eller kvantteori, är en grundläggande fysikalisk teori som beskriver materia och energi på atom- och subatomnivå. Den används bland annat för att beskriva atomer, molekyler och elektroner. Kvantmekaniska effekter ligger också bakom många egenskaper hos makroskopiska material, exempelvis metaller. Till skillnad från klassisk mekanik anger kvantmekaniken i allmänhet sannolikheter för möjliga mätresultat snarare än resultatet av en enskild mätning. En annan grundläggande skillnad är Heisenbergs osäkerhetsprincip, som innebär att vissa par av fysikaliska storheter, exempelvis en partikels läge och rörelsemängd, inte samtidigt kan bestämmas med godtycklig precision. Ett kvantmekaniskt system beskrivs av ett kvanttillstånd, som bland annat kan representeras av en vågfunktion. Kvantobjekt kan också uppvisa egenskaper som i klassisk fysik förknippas med både vågor och partiklar, ett fenomen som kallas våg-partikeldualitet.
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