EU-kommissionen föreslår en fond för kvantteknik med en pott på motsvarande 560 miljarder kronor. Det rapporterar Reuters.

Motiveringen är att man vill att EU ska bli ledande inom kvantteknik till 2030. Tekniken kan få betydelse för säkerhet, strategiska intressen och unionens tekniska självständighet, står det i lagförslaget.

– Kvantteknik kommer forma framtiden för industri, säkerhet och innovation, och ha en djupgående påverkan på våra samhällen, säger EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för teknikfrågor, Henna Virkkunen.