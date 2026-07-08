EU förlänger varning för flygningar över Iran
EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA uppmanar flygbolag att undvika luftrummen över Iran och Irak till och med den 31 augusti, rapporterar Reuters.
Rekommendationen kommer efter fortsatt oro för militära spänningar i regionen. Den tidigare varningen, som löper ut i dag, omfattade även Libanon.
Myndigheten uppmanar dessutom till försiktighet vid flygningar över flera andra länder i Mellanöstern, däribland Bahrain, Kuwait och Saudiarabien.
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