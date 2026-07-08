EU förlänger varning för flygningar över Iran

Teherans internationella flygplats på satellitbild. Här syns även hur människor samlats för ayatolla Khameneis begravning.

EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA uppmanar flygbolag att undvika luftrummen över Iran och Irak till och med den 31 augusti, rapporterar Reuters.

Rekommendationen kommer efter fortsatt oro för militära spänningar i regionen. Den tidigare varningen, som löper ut i dag, omfattade även Libanon.

Myndigheten uppmanar dessutom till försiktighet vid flygningar över flera andra länder i Mellanöstern, däribland Bahrain, Kuwait och Saudiarabien.