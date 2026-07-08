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Teherans internationella flygplats på satellitbild. Här syns även hur människor samlats för ayatolla Khameneis begravning. (Planet Labs PBC /AP/TT)
MellanösternkrisenHormuzsundet

EU förlänger varning för flygningar över Iran

Av Helena Sällström
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EU:s flygsäkerhetsmyndighet EASA uppmanar flygbolag att undvika luftrummen över Iran och Irak till och med den 31 augusti, rapporterar Reuters.

Rekommendationen kommer efter fortsatt oro för militära spänningar i regionen. Den tidigare varningen, som löper ut i dag, omfattade även Libanon.

Myndigheten uppmanar dessutom till försiktighet vid flygningar över flera andra länder i Mellanöstern, däribland Bahrain, Kuwait och Saudiarabien.

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