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X-ägaren Elon Musk. Arkivbild. (Kirsty Wigglesworth / AP)
Tech

EU godkänner X åtgärdsplan efter miljardboten

Av Andreas Victorzon
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EU har godkänt plattformen X åtgärdsplan för att hålla sig inom kraven på transparens enligt Förordningen om digitala tjänster (DSA), skriver Reuters.

Elon Musks sociala medier-bolag ska ha gått med på att låta åtgärdsplanen genomgå en extern och oberoende granskning. Planen måste också genomföras inom sex månader.

Förra året gav EU bolaget 120 miljoner euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor, i böter för brott mot DSA.

Europeiska länder ser över åldersgränser för sociala medier
Reuters  · Ofta betalvägg
X omfattas av skärpt tillsyn under genomförandet
Direkt  · Ofta betalvägg
Förordningen om digitala tjänster
bakgrund · eur-lex.europa.eu
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