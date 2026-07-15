EU godkänner X åtgärdsplan efter miljardboten

EU har godkänt plattformen X åtgärdsplan för att hålla sig inom kraven på transparens enligt Förordningen om digitala tjänster (DSA), skriver Reuters.

Elon Musks sociala medier-bolag ska ha gått med på att låta åtgärdsplanen genomgå en extern och oberoende granskning. Planen måste också genomföras inom sex månader.

Förra året gav EU bolaget 120 miljoner euro, motsvarande 1,3 miljarder kronor, i böter för brott mot DSA.