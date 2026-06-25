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Arkivbild. (Kristi Blokhin / Shutterstock)
Techjättarnas monopolställning

EU vill bredda techreglerna – molnjättar näst på tur

Av Aron Sigblad
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Techjättarna Amazons och Microsofts molntjänster bör klassas som så kallade gatekeepers, enligt EU-lagstiftningen digital markets act (DMA). Det är EU-kommissionens preliminära bedömning, skriver Reuters.

Om klassificeringen blir verklighet får bolagen bland annat inte gynna sina egna tjänster och måste göra det enklare för kunder att flytta data mellan olika molnplattformar.

Hittills har EU-regelverket främst omfattat sökmotorer, sociala medier och appbutiker. Att nu även reglera molntjänster skulle innebära en stor breddning av regelverket till en sektor som är central för AI-utvecklingen, skriver nyhetsbyrån.

Amazon kritiserar förslaget och menar att det riskerar att hämma investeringar och innovation. Microsoft anser i stället att EU underskattar Googles växande ställning på molnmarknaden och varnar för att det kan snedvrida konkurrensen.

Bedömningen kommer efter en sju månader lång utredning
Reuters  · Ofta betalvägg

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Techjättarnas monopolställningMicrosoftAmazonEUData, it & högteknologiArtificiell intelligens