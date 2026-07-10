EU: Metas tjänster är beroendeframkallande

EU-kommissionen anser enligt en preliminär bedömning att Facebook- och Instagram-ägaren Meta Platforms bryter mot unionens teknikregler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Utredningen, som har pågått i två år, slår ned på funktioner som anses vara utformade för att hålla användare kvar på plattformarna.

Kommissionen kräver ändringar av funktioner som automatisk uppspelning och oändlig scrollning. Meta riskerar, enligt Reuters, böter på upp till 6 procent av den globala årliga omsättningen om förändringar inte genomförs.

Teknikjätten håller inte med om slutsatserna.

– Slutsatserna tar inte på ett korrekt sätt hänsyn till de betydande åtgärder vi har vidtagit för att skydda tonåringar, säger Metas talesperson Ben Walters i en kommentar, enligt Reuters.