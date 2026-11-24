Arkivbild av en elbilsfabrik i Kina.

I december inför EU ett maxtak på antalet hybridbilar som kan importeras tullfritt. Det uppger EU-kommissionen enligt The Guardian.

Maxtaket gäller hybridbilar från Kina, Japan, Sydkorea, Turkiet och Storbritannien. 350 000 kinesiska fordon kan importeras tullfritt under det nya regelverkets första år. Det motsvarar omkring hälften av de kinesiska hybridbilar som väntas importeras av EU-länder.

Tullarna är del av EU:s försök att minska det stora handelsunderskottet med Kina.