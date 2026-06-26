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Henna Virkkunen i mars i år. (Omar Havana /AP/TT / AP)
Ryska invasionenOmvärldens svar

EU-kommissionen föreslår förlängt skydd för ukrainare

Av Tor Gasslander
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EU-kommissionen föreslår att det temporära skyddet för ukrainare som flytt till något av unionsländerna förlängs till 2028, rapporterar Reuters.

Samtidigt vill kommissionen också dra tillbaka samma rättighet för ukrainska män i vapenför ålder. Enligt ukrainsk lag har män inte rätt att lämna landet så länge kriget pågår.

– Dagens förslag svarar mot de akuta behoven hos miljontals ukrainare som flyr undan Rysslands olagliga aggression. Det svarar också mot Ukrainas försvarsbehov, säger Henna Virkkunen, kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.

Förslaget ska nu godkännas av Europeiska rådet innan det kan träda i kraft.

4,4 miljoner ukrainare befinner sig på flykt i Europa
Reuters  · Ofta betalvägg
Kommissionen förespråkar flexibilitet i flyktingpolitiken under kriget i Ukraina
AFP  · Ofta betalvägg
Pressmeddelande från kommissionen
ec.europa.eu
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