EU och Indien ska skriva under frihandelsavtal i år

kakar hand med EU-kommissionens ordföranded Ursula von der Leyen på G7-mötet i Frankrike.

Det omsusade frihandelsavtalet mellan EU och Indien ska skrivas under i slutet av 2026, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU och Indien kom överens om avtalet, som ibland kallas ”alla handelsavtals moder”, i januari. Det har förhandlats fram under 20 år och kan komma att omfatta två miljarder människor. EU:s export till Indien väntas fördubblas till 2032.

Om det skrivs under innan året är slut kan det träda i kraft under 2027.