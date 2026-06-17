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kakar hand med EU-kommissionens ordföranded Ursula von der Leyen på G7-mötet i Frankrike. (Thibault Camus /AP/TT / AP)
Relationen EU–Indien

EU och Indien ska skriva under frihandelsavtal i år

Av Hedda Hallsenius
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Det omsusade frihandelsavtalet mellan EU och Indien ska skrivas under i slutet av 2026, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

EU och Indien kom överens om avtalet, som ibland kallas ”alla handelsavtals moder”, i januari. Det har förhandlats fram under 20 år och kan komma att omfatta två miljarder människor. EU:s export till Indien väntas fördubblas till 2032.

Om det skrivs under innan året är slut kan det träda i kraft under 2027.

von der Leyen meddelade nyheten efter att hon träffat Indiens premiärminister Modi på G7-mötet i Frankrike
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EU är Indiens nionde största handelspartner i dagsläget (27 januari)
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Relationen EU–IndienIndienEuropaAsienUrsula von der LeyenEU-kommissionenEUInternationell handel