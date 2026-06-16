EU säger slutligt ja till vegokorv: ”Folk vet skillnaden”
Vegokorvar och vegoburgare får grönt ljus av EU – medan vegobiff och 20 andra charkuteri-ord stoppas. Det rapporterar TT.
”Egentligen borde EU inte lägga sig i sånt här över huvud taget”, skriver den svenska parlamentarikern Heléne Fritzon (S) i ett mejl till Omni, och fortsätter: ”Folk vet skillnaden”.
EU-parlamentet hade tidigare röstat igenom ett förbud mot kött-inspirerade namn på alla vegetariska produkter, med argumentet att det skulle bli tydligare för konsumenterna. I mars nåddes en uppgörelse mellan parlamentet och medlemsländerna som bekräftades av dagens omröstning, enligt TT.
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