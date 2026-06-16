ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Heléne Fritzon. Illustrationsbild. (Caisa Rasmussen/TT. Vilhelm Stokstad/TT.)
EU-politiken

EU säger slutligt ja till vegokorv: ”Folk vet skillnaden”

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Vegokorvar och vegoburgare får grönt ljus av EU – medan vegobiff och 20 andra charkuteri-ord stoppas. Det rapporterar TT.

”Egentligen borde EU inte lägga sig i sånt här över huvud taget”, skriver den svenska parlamentarikern Heléne Fritzon (S) i ett mejl till Omni, och fortsätter: ”Folk vet skillnaden”.

EU-parlamentet hade tidigare röstat igenom ett förbud mot kött-inspirerade namn på alla vegetariska produkter, med argumentet att det skulle bli tydligare för konsumenterna. I mars nåddes en uppgörelse mellan parlamentet och medlemsländerna som bekräftades av dagens omröstning, enligt TT.

Slutligt ja till vegokorvar i EU
TT
Köttindustrin stödde förbudet (8 oktober 2025)
Expressen
EU-parlamentet ville förbjuda att vegetariska produkter får kallas korv, biff och burgare (8 oktober 2025)
Aftonbladet
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
EU-politikenEUEuropaHeléne FritzonEU-parlamentet