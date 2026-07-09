Sverige tar strid mot EU i ciderfejden

Ett ciderbråk har blossat upp i EU där Sverige, Danmark och Finland motsätter sig EU-kommissionens förslag att benämningen cider reserveras för drycker som huvudsakligen är gjorda av äppel- eller päronjuice, skriver Financial Times.

Den nordiska trion hävdar att franska och spanska producenter försöker skydda sina produkter från konkurrens. Efter kritiken uppges EU ha tagit fram ett förslag på tre nya kategorier: klassisk cider, cider och ciderdryck.

”Vi är optimistiska till att det går att hitta en konstruktiv lösning som gör det möjligt för traditionell spansk och fransk cider att samexistera med svensk cider”, uppger Sveriges Bryggerier i ett uttalande.