EU-sanktioner mot iransk domare – avrättade svensk
EU riktar sanktioner mot en iransk domare som var med i rättsprocessen som ledde till att en svensk avrättades i landet i våras, rapporterar TT.
Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) säger att domaren beläggs med inreseförbud och får sina tillgångar här frysta.
– Dödsstraffet är ett omänskligt straff, som Sverige och EU alltid motsätter sig överallt och oavsett omständigheter.
EU:s sanktioner riktas mot totalt sex personer, varav fem är domare.
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