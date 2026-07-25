EU-sanktioner mot iransk domare – avrättade svensk

EU riktar sanktioner mot en iransk domare som var med i rättsprocessen som ledde till att en svensk avrättades i landet i våras, rapporterar TT.

Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) säger att domaren beläggs med inreseförbud och får sina tillgångar här frysta.

– Dödsstraffet är ett omänskligt straff, som Sverige och EU alltid motsätter sig överallt och oavsett omständigheter.

EU:s sanktioner riktas mot totalt sex personer, varav fem är domare.