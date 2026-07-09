EU vill undanta kärnkraft och elfordon från budgetregler

EU-kommissionen vill undanta investeringar i kärnkraft från unionens strikta budgetregler, skriver Bloomberg.

Förslaget innebär att investeringar i nya kärnkraftverk och livstidsförlängningar av befintliga reaktorer ska omfattas av den ökade budgetflexibilitet som EU nyligen infört med anledning av energikrisen.

Även satsningar på batterilagring, vätgasteknik, subventioner för elfordon och järnvägar ska omfattas av lättnaderna.

Beslutet innebär att medlemsländer kan lägga upp till 0,3 procent av BNP på godkända energiinvesteringar utan att utgifterna räknas in i EU:s gräns för budgetunderskott på 3 procent av BNP.

Medlemsländerna har till mitten av augusti på sig att ansöka om undantagen. EU-kommissionen väntas lämna sina rekommendationer i september.