Stigande europeiska gaspriser kan leda till högre elräkning

Priset på fossil gas på råvarubörsen i Amsterdam stiger nästan 5 procent till över 60 euro per megawattimme i veckans inledande handel.

För att hitta ett högre gaspris får man gå tillbaka till veckorna efter att USA och Israel inledde bombkriget mot Iran.

Gas är en stor del av energimixen i Europa och priset på Amsterdambörsen kan få stor påverkan på elpriser i Sverige.

Normalt passerar runt 20 procent av världens gas genom Hormuzsundet, som periodvis har varit mer eller mindre stängt under våren och sommaren.