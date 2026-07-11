IEA-topp: Elektrifiering i Europa för långsam

Elektrifieringen i Europa sker för långsamt, säger Internationella energiorganets (IEA) chef Fatih Birol till Financial Times. Han menar till och med att EU:s politik helt har misslyckats.

– Jag hoppades och förväntade mig att Europa skulle ha agerat mer under krisen, säger han och syftar på energikrisen som uppstod i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina för fyra år sedan.

Intervjun görs med anledning av att EU-kommissionen i veckan ska lägga fram förslag på hur EU ska bli mindre beroende av kol, olja och gas. Enligt IEA-chefen utgör el ungefär en fjärdedel av energikonsumtionen, vilket han menar är en låg andel.