IEA-topp: Elektrifiering i Europa för långsam
Elektrifieringen i Europa sker för långsamt, säger Internationella energiorganets (IEA) chef Fatih Birol till Financial Times. Han menar till och med att EU:s politik helt har misslyckats.
– Jag hoppades och förväntade mig att Europa skulle ha agerat mer under krisen, säger han och syftar på energikrisen som uppstod i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina för fyra år sedan.
Intervjun görs med anledning av att EU-kommissionen i veckan ska lägga fram förslag på hur EU ska bli mindre beroende av kol, olja och gas. Enligt IEA-chefen utgör el ungefär en fjärdedel av energikonsumtionen, vilket han menar är en låg andel.
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