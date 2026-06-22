Energitopp: Kriget kan bana väg för ökad elektrifiering
Irankriget och den efterföljande energikrisen kan påskynda elektrifieringen globalt. Det säger Internationella energimyndigheten IEA:s chef Fatih Birol, enligt Reuters.
Myndighetschefen menar att energikrisen bidragit till att länder nu försöker stärka den inhemska energiförsörjningen och skydda sig mot prisökningar.
– Min bedömning är att den här krisen kommer att ge elektrifieringen ytterligare en skjuts, säger Birol.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen