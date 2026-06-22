Energitopp: Kriget kan bana väg för ökad elektrifiering

Irankriget och den efterföljande energikrisen kan påskynda elektrifieringen globalt. Det säger Internationella energimyndigheten IEA:s chef Fatih Birol, enligt Reuters.

Myndighetschefen menar att energikrisen bidragit till att länder nu försöker stärka den inhemska energiförsörjningen och skydda sig mot prisökningar.

– Min bedömning är att den här krisen kommer att ge elektrifieringen ytterligare en skjuts, säger Birol.