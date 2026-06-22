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Fatih Birol. (Michel Euler /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenEnergikrisen i Europa

Energitopp: Kriget kan bana väg för ökad elektrifiering

Av Aron Sigblad
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Irankriget och den efterföljande energikrisen kan påskynda elektrifieringen globalt. Det säger Internationella energimyndigheten IEA:s chef Fatih Birol, enligt Reuters.

Myndighetschefen menar att energikrisen bidragit till att länder nu försöker stärka den inhemska energiförsörjningen och skydda sig mot prisökningar.

– Min bedömning är att den här krisen kommer att ge elektrifieringen ytterligare en skjuts, säger Birol.

Birol deltog vid en techkonferens i samband med London Climate Action Week
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”Många regeringar ser nu över sina energistrategier, policyer, partnerskap och teknologival”
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