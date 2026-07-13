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Europa rustar för krig utan amerikansk hjälp

A Ukrainian soldier from the 57th brigade looks out from a Swedish Combat Vehicle 90 near the front line in Kharkiv region, Ukraine, 2024. (Andrii Marienko / AP)

Europas militärmakter förbereder sig på ett Nato där USA spelar en betydligt mindre roll. Det kräver inte bara högre försvarsutgifter utan även nya ledningsstrukturer och en krigfö…

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Financial Times

How Europe would fight without America

As Nato meets, the continent is starting to think…

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