Europa rustar för krig utan amerikansk hjälp
Europas militärmakter förbereder sig på ett Nato där USA spelar en betydligt mindre roll. Det kräver inte bara högre försvarsutgifter utan även nya ledningsstrukturer och en krigfö…
Financial Times
How Europe would fight without America
As Nato meets, the continent is starting to think…
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