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ASML-maskin. (ASML)
Rapportfloden

Europas största går urstarkt – aktien har rusat i år

Av Tomas Ekelund
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Europas högst värderade börsbolag ASML, som tillverkar de maskiner som används för att tillverka avancerade chip, gick starkt i det andra kvartalet. Både vinst och intäkter var högre än förväntat enligt morgonens kvartalsrapport.

– Vår orderingång var fortsatt extremt stark under det första halvåret, säger vd Christophe Fouquet.

Den starka efterfrågan får det nederländska bolaget att skruva upp sin prognos för 2026 för andra gången i år. Nu räknar man med intäkter på uppemot 45 miljarder euro. Det är högre än väntat.

ASML-aktien har rusat 66 procent på börsen i år.

Nettoförsäljningen under andra kvartalet var 9,3 miljarder euro
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Nettovinsten hamnade på 2,9 miljarder euro
TT
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