Minnesnotering i Shanghai kan bli största på flera år
Den kinesiska minneschipstillverkaren CXMT ska börsnoteras på Shanghaibörsen under torsdagen och transaktionen kan bli historisk, skriver Bloomberg.
Riktkursen antyder att CXMT räknar med att sälja aktier för motsvarande 9,8 miljarder dollar i samband med noteringen. Det skulle göra börsnoteringen till den största i Asien sedan 2022.
Rekordet på Shanghaibörsen ligger på 10 miljarder dollar och sattes 2010 av Agricultural Bank of China.
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