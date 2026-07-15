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Arkivbild. (AP)
Chipkampen

Minnesnotering i Shanghai kan bli största på flera år

Av Tomas Ekelund
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Den kinesiska minneschipstillverkaren CXMT ska börsnoteras på Shanghaibörsen under torsdagen och transaktionen kan bli historisk, skriver Bloomberg.

Riktkursen antyder att CXMT räknar med att sälja aktier för motsvarande 9,8 miljarder dollar i samband med noteringen. Det skulle göra börsnoteringen till den största i Asien sedan 2022.

Rekordet på Shanghaibörsen ligger på 10 miljarder dollar och sattes 2010 av Agricultural Bank of China.

Riktkursen är satt till 8,66 yuan per aktie
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Jättenotering av chipbjässe i Shanghai
TT
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