TSMC investerar hundratals miljarder i chipfabriker
Det taiwanesiska bolaget TSMC kommer att investera 100 miljarder dollar – motsvarande cirka 970 miljarder svenska kronor – i fabriker i den amerikanska delstaten Arizona. Det meddelade bolaget när man under torsdagen släppte sin andra kvartalsrapport för året, rapporterar nyhetsbyrån AFP.
Den nya investeringen är utöver den satsning som bolaget gjorde i fjol – då gick man nämligen också in med 100 miljarder dollar för att bygga fanbriker i USA. Sammanlagt har man nu investerat cirka 265 miljarder i landet, enligt AFP.
TSMC är världens största kontrakttillverkare av mikrochip och har fabriker i Taiwan, Japan och USA. Den pågående AI-trenden gör att det råder en stor efterfrågan på mikrochip.
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