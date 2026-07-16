TSMC investerar hundratals miljarder i chipfabriker

Det taiwanesiska bolaget TSMC kommer att investera 100 miljarder dollar – motsvarande cirka 970 miljarder svenska kronor – i fabriker i den amerikanska delstaten Arizona. Det meddelade bolaget när man under torsdagen släppte sin andra kvartalsrapport för året, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Den nya investeringen är utöver den satsning som bolaget gjorde i fjol – då gick man nämligen också in med 100 miljarder dollar för att bygga fanbriker i USA. Sammanlagt har man nu investerat cirka 265 miljarder i landet, enligt AFP.

TSMC är världens största kontrakttillverkare av mikrochip och har fabriker i Taiwan, Japan och USA. Den pågående AI-trenden gör att det råder en stor efterfrågan på mikrochip.