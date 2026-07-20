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Illustrationsbild. (Richard Drew / AP)
Chipkampen

Källor: Google tar fram nytt AI-chip till Gemini

Av Andreas Victorzon
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Google utvecklar ett nytt chip kallat Frozen V2 som ska effektivisera teknikjättens AI-modell Gemini, uppger källor för The Information.

Chippet väntas bli mellan sex och tio gånger mer effektivt än den senaste generationen av Googles egenutvecklade chip.

Planen uppges vara att ta Frozen V2 i bruk från och med 2028, skriver sajten.

Ska avhjälpa problem med beräkningskapacitet
www.theinformation.com
Utvecklingen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede
www.placera.se
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