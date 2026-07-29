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Kvinna går förbi SK Hynix kontor i sydkoreanska Seongnam. (Ahn Young-joon / AP)
Chipkampen

Chipjätten Hynix rasar på börsen trots rekordvinst

Av Andreas Victorzon
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Den sydkoreanska chipjätten SK Hynix rörelsevinst mer än sexfaldigades till drygt 6 500 miljarder won under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol, enligt bolagets delårsrapport. Vinsten på motsvarande 406 miljarder kronor är nytt rekord, men lägre än analytiker hade väntat sig efter den globala försäljningsboomen av minneschip, skriver nyhetsbyråer.

Även omsättningen på drygt 79 300 miljarder won, motsvarande 531 miljarder kronor, var lägre än väntat.

Bloomberg noterar att SK Hynix räknar med kapitalutgifter på motsvarande 300 miljarder kronor i år, samtidigt som investerare oroar sig för de skenande investeringarna i AI-boomen.

SK Hynix aktie rasar 19 procent på börsen i Seoul efter rapporten.

Enorm brist på minneschip ligger bakom vinstökningen
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Analytiker hade väntat sig en vinst på 64 300 miljarder won
TT
Expert: Finns en oro för att teknikjättarna kommer att pausa investeringarna
Reuters  · Ofta betalvägg
SK Hynix rörelsemarginal uppgick till 76 procent
pressmeddelande · news.skhynix.com
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