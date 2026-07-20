Jättebonusar ska få anställda att stanna på chipjätten

Nederländska ASML hakar på sydkoreanska chipjättar och erbjuder generösa bonusar för att anställda ska stanna kvar när AI-boomen lyfter vinsterna till nya rekord, rapporterar Reuters.

ASML, som är världens ledande tillverkare av utrustning för att tillverka datachip, planerar att erbjuda en bonus värd 20 000 euro för vissa medarbetare som blir kvar fram till 2030. Det motsvarar drygt 220 000 kronor.

Bonusen ska utarbetas via ett aktieprogram som löper från den 1 januari nästa år, bekräftar företaget.

Tidigare har Samsung och SK Hynix erbjudit anställda extrakompensation i en bransch där vinsterna är skyhöga, men utbudet av kvalificerad arbetskraft är skralt, skriver nyhetsbyrån.