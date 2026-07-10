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SK Hynix logotyp. (Ahn Young-joon /AP/TT / AP)
Chipkampen

SK Hynix ska fördubbla kapaciteten: ”Räcker inte”

Av Adam Lindh
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Den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix, landets näst högst värderade bolag, gjorde på fredagen debut på Wall Street. Aktien blev en raket direkt.

Från ett introduktionspris på 149 dollar per aktie öppnade handeln på 170 dollar.

– Det känns som en dröm, och nu har den blivit verklighet, säger SK Hynixs styrelseordförande Chey Tae-Won till CNBC.

Bolagets börsvärde har ökat mer än sju gånger det senaste året, drivet av den kraftigt växande efterfrågan på minne för AI-infrastruktur.

SK Hynix planerar att fördubbla sin produktionskapacitet inom fem år. Men enligt Chey Tae-Won tycker kunderna att det inte räcker.

– Alla kunder säger: ”Det räcker inte. Vi behöver mer”.

SK Hynix är övertygat om att efterfrågan på minnen har förändrats permanent
CNBC
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CNBC
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