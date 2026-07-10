SK Hynix rusar på Nasdaq – upp 14 procent

Den sydkoreanska minnesjätten SK Hynix rusar 14 procent i sin Nasdaq-debut, rapporterar Reuters.

På fredagseftermiddagen handlas aktien för 170 dollar jämfört med öppningspriset på 149 dollar.

– Entusiasmen för SK Hynix är ett tecken på att intresset för AI fortfarande är starkt och att marknaden tror på långsiktig tillväxt i sektorn, säger analytikern JoAnne Feeney på Advisors Capital till EFN.