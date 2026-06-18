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Esbjörn Lundevall.
Stämningen på börsen

Expert: Finns mer fallhöjd i oljan – kan gynna börsen

Av Aron Sigblad
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I kölvattnet av det undertecknade fredsavtalet mellan USA och Iran kan oljepriset fortsätta falla och börsen vandra vidare uppåt. Det menar experter, skriver DI.

Hur mycket uppsida som finns kvar hänger i hög utsträckning på hur mycket oljepriset backar, menar SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall. Han menar att det finns en god chans att oljan kryper under förkrigsnivåer, vilket kan gynna Europa och cykliska aktier.

– I det korta perspektivet så är det tryggare valet cykliska bolag, säger han och lyfter fram finska Wärtsilä och Alfa Laval.

”Avtalet kan gynna centralbankerna – och därmed världsekonomin”
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
SEB-förvaltaren lyfter Autoliv, Ericsson och Beijer Ref som sina favoriter
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