I veckan röstar riksdagen om att införa ”förnekelsetillägget” i lagen om hets mot folkgrupp, som i dag finns i brottsbalken, i tryckfrihetsförordningen. Det är ”onödigt, luddigt och riskerar att hämma nödvändiga diskussioner om folkmord”, skriver yttrandefrihetsexperten Nils Funcke på SvD Debatt.

Förslaget gör det brottsligt att förneka folkmord, brott mot mänskligheten och liknande, som vunnit laga kraft i en erkänd domstol, i syfte att hota eller uttrycka missaktning mot grupper eller individer.

Det är dock redan brottsligt enligt rådande lagstiftning, skriver Funcke. Enligt regeringen och kommittén har det nya tillägget ”ett värde i sig” som ”pedagogiskt verktyg” i utbildning.

”Riksdagen bör vårda grundlagen genom att avvisa att ett illa utformat, luddigt, onödigt och skadligt ”pedagogiskt verktyg” införs i tryckfrihetsförordningen”, skriver Funcke.