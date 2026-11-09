Mycket talar för att Vänsterpartiet till slut kan släppa sitt regeringskrav, och svekdebatten måste inte bli så svår för ledningen. Det säger Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, till SVT Nyheter.

– Allting handlar om vad man kan visa upp. Kan Vänsterpartiet få igenom riktigt mycket av sin politik, då tror jag att de kommer kunna överväga att faktiskt släppa kravet och stå utanför regeringen.

V:s vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiledningen inte kan byta fot i regeringsfrågan, med hänvisning till kongressbeslutet. Det kan de visst, påpekar statsvetarprofessorn Magnus Hagevi vid Linnéuniversitetet – mellan kongresserna är ledningen partiets högsta beslutsfattande organ.

2022 gick V-ledningen emot ett kongressbeslut från 2018 och sa ja till svensk vapenexport till Ukraina.