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Kvinna i Havanna. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Trumps USARelationen USA-Kuba

Expert: USA bereder marken för ”seger” mot Kuba

Av Joel Malmén
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I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet.

– Det innehåller argument för att potentiellt gå fram väldigt hårt mot Kuba, inklusive en typ av intervention. Den som vill motivera ett sådant förfarande hittar argument i det här dokumentet, säger Latinamerikaexperten Fredrik Uggla till SvD.

Trumpadministrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt, och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention – däremot vill de gärna ha någon typ av ”seger mot Kuba” före mellanårsvalet, och rapporten kan bereda marken för det, enligt Uggla.

Kidnappningen av Maduro drog bort det främsta stödet för Kuba
Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Anklagar Kuba för att ha stöttat George Floyd-protesterna och Antifa
Washington Post  · Ofta betalvägg
Trump har hotat med att ”ta över” Kuba
AFP  · Ofta betalvägg
Läs rapporten här
www.state.gov
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