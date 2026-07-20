Expert: USA bereder marken för ”seger” mot Kuba

I en ny rapport anklagar USA:s utrikesdepartement Kuba för att ha infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten och stöttat vänsterextrem terrorism i landet.

– Det innehåller argument för att potentiellt gå fram väldigt hårt mot Kuba, inklusive en typ av intervention. Den som vill motivera ett sådant förfarande hittar argument i det här dokumentet, säger Latinamerikaexperten Fredrik Uggla till SvD.

Trumpadministrationen vill inte att Kuba ska kollapsa helt, och det måste inte nödvändigtvis bli en militär intervention – däremot vill de gärna ha någon typ av ”seger mot Kuba” före mellanårsvalet, och rapporten kan bereda marken för det, enligt Uggla.