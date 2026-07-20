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USA:s utrikesminister Marco Rubio. (Brendan Smialowski /AP/TT / AP)
Trumps USARelationen USA-Kuba

USA anklagar Kuba för omfattande spionage

Av Adam Lindh
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USA:s utrikesdepartement har släppt en rapport där Kuba anklagas för att ha spionerat på och infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten, rapporterar AFP.

I rapporten hävdar departementet att Kuba rekryterat och byggt upp nätverk av amerikanska aktivister under flera generationer samt stöttat en ”historiskt omfattande våg av vänsterextrem terrorism i USA”.

Rapporten publiceras samtidigt som relationerna mellan USA och Kuba är de mest ansträngda sedan kalla kriget. USA har hotat att ta kontroll över Kuba och infört oljeembargo mot landet, vilket bidragit till en omfattande energikris på ön.

Förra veckan lanserade utrikesdepartementet också en ny kampanj mot politisk terrorism, med särskilt fokus på vänsterextremism.

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AFP  · Ofta betalvägg
På toppmötet förra veckan uppmanade Marco Rubio omvärlden att stå upp mot den ”radikala vänstern”
NBC News
Trumps rådgivare Stephen Miller kallade nyligen vänsterextremism för ”en cancer på jorden”
Financial Times  · Ofta betalvägg
Rapporten
pressmeddelande · www.state.gov
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