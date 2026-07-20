USA anklagar Kuba för omfattande spionage

USA:s utrikesdepartement har släppt en rapport där Kuba anklagas för att ha spionerat på och infiltrerat de högsta nivåerna i den amerikanska statsapparaten, rapporterar AFP.

I rapporten hävdar departementet att Kuba rekryterat och byggt upp nätverk av amerikanska aktivister under flera generationer samt stöttat en ”historiskt omfattande våg av vänsterextrem terrorism i USA”.

Rapporten publiceras samtidigt som relationerna mellan USA och Kuba är de mest ansträngda sedan kalla kriget. USA har hotat att ta kontroll över Kuba och infört oljeembargo mot landet, vilket bidragit till en omfattande energikris på ön.

Förra veckan lanserade utrikesdepartementet också en ny kampanj mot politisk terrorism, med särskilt fokus på vänsterextremism.