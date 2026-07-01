Experten: ”En rejäl värdehöjare för Klarna”

Rodney Alfvén, rådgivare på Hallvarsson & Halvarsson, tycker att en rejäl kursuppgång i Klarna är befogad efter domen i Patent- och marknadsdomstolen, skriver EFN.

Rent matematiskt borde Klarnas kurs stiga med runt 25 procent, säger den tidigare bankanalytikern Alfvén.

– Säg att de gör en engångsutdelning eller köper tillbaka aktier. Då är det en rejäl värdehöjare för bolaget.

Google kommer med största säkerhet att överklaga domen, säger Alfvén till sajten. Dessutom är det oklart vad Klarna kommer att göra med pengarna. Detta kan bidra till att aktien inte stiger så mycket.