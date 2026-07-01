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Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski vid börsnoteringen av Klarna i höstas. (Richard Drew / AP)
Kritiken mot Google

Klarnas aktie rusar efter miljarddomen mot Google

Av Andreas Victorzon
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Pricerunner-ägaren Klarnas aktie lyfter i den amerikanska förhandeln efter att Patent- och marknadsdomstolen slagit fast att Google ska betala över 14 miljarder kronor i skadestånd.

Google anses under många år ha gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på Pricerunners bekostnad.

Kort efter beskedet är Klarnas aktie upp över 7 procent. Även Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capitals aktie stiger kring 7 procent på Stockholmsbörsen.

Pricerunner krävde 77 miljarder
pressmeddelande · www.domstol.se
Pricerunner köptes av Klarna 2022
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Klarnas aktie
CNBC
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