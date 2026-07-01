Klarnas aktie rusar efter miljarddomen mot Google
Pricerunner-ägaren Klarnas aktie lyfter i den amerikanska förhandeln efter att Patent- och marknadsdomstolen slagit fast att Google ska betala över 14 miljarder kronor i skadestånd.
Google anses under många år ha gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på Pricerunners bekostnad.
Kort efter beskedet är Klarnas aktie upp över 7 procent. Även Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capitals aktie stiger kring 7 procent på Stockholmsbörsen.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen