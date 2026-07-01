Klarnas aktie rusar efter miljarddomen mot Google

Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski vid börsnoteringen av Klarna i höstas.

Pricerunner-ägaren Klarnas aktie lyfter i den amerikanska förhandeln efter att Patent- och marknadsdomstolen slagit fast att Google ska betala över 14 miljarder kronor i skadestånd.

Google anses under många år ha gynnat sin egen prisjämförelsetjänst på Pricerunners bekostnad.

Kort efter beskedet är Klarnas aktie upp över 7 procent. Även Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowskis investmentbolag Flat Capitals aktie stiger kring 7 procent på Stockholmsbörsen.