”Inga pengar i närtid – räknar med att Google överklagar”

Google ska nu analysera domen och ”överväga sina rättsliga alternativ”. Det säger en talesperson till Reuters, efter den historiska domen där techjätten tvingas betala runt 14,3 miljarder kronor i skadestånd till Klarna.

Bolaget påpekar att man sedan 2017 förändrat hur shoppingannonser visas och att de ändringarna fungerar väl.

– Vi håller inte med om domstolens beslut, säger en talesperson till nyhetsbyrån.

Klarna välkomnar domen, men räknar inte med att få några pengar den närmaste tiden eftersom Google har möjlighet att överklaga.

– Vi kan räkna med att ett överklagande tar mer än ett år, sannolikt flera år, säger Klarnas juridiska ombud Pontus Scherp.