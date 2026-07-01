ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Kritiken mot Google

”Inga pengar i närtid – räknar med att Google överklagar”

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Google ska nu analysera domen och ”överväga sina rättsliga alternativ”. Det säger en talesperson till Reuters, efter den historiska domen där techjätten tvingas betala runt 14,3 miljarder kronor i skadestånd till Klarna.

Bolaget påpekar att man sedan 2017 förändrat hur shoppingannonser visas och att de ändringarna fungerar väl.

– Vi håller inte med om domstolens beslut, säger en talesperson till nyhetsbyrån.

Klarna välkomnar domen, men räknar inte med att få några pengar den närmaste tiden eftersom Google har möjlighet att överklaga.

– Vi kan räkna med att ett överklagande tar mer än ett år, sannolikt flera år, säger Klarnas juridiska ombud Pontus Scherp.

Klarna stiger runt 3 procent på Wall Street
Reuters  · Ofta betalvägg
Bedömare menar att aktien ska upp rejält
efn.se
Google ska betala skadestånd till Pricerunner
pressmeddelande · www.domstol.se
Pricerunner krävde 77 miljarder
pressmeddelande · www.domstol.se
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen