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Klarnas logotyp i ett skyltfönster. (Terje Bendiksby / NTB)
Kritiken mot Google

Klarna välkomnar domen: ”Bra för alla som handlar”

Av Helena Sällström
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Klarna, som äger Pricerunner, välkomnar skadeståndsdomen mot Google. Detta trots att man hade yrkat på 77 miljarder kronor, i stället för det betydligt lägre beloppet 14,3 miljarder som domen fastslår.

”Den här domen bidrar till en sundare och mer konkurrenskraftig marknad för hur människor jämför produkter och tjänster – och det är bra för alla som handlar”, skriver Klarnas kommunikationschef Dan Greaves till TT.

Enligt domen i Patent- och marknadsdomstolen har Pricerunner lidit skada av att Google på ett otillåtet sätt gynnat sin egen prisjämförelsesajt.

Trots att skadeståndet är lägre än Pricerunner yrkat på är det det största beloppet hittills i ett svenskt konkurrensmål.

Google ska betala skadestånd till Pricerunner
pressmeddelande · www.domstol.se
Pricerunner har hävdat att Google styrt söktrafik till sin egen prisjämförelsetjänst
radio+text · Sveriges Radio
Har beskrivits som den största rättegången i sitt slag i svensk rättshistoria
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