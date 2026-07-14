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Sommarvädret

Experttipset: Stäng värmen ute innan den kommer in

Av Anders Hovne
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En ny värmebölja är på väg in över Sverige med temperaturer på runt 30 grader. Men på många håll är fläktar för hemmabruk redan slutsålda, rapporterar P3 Nyheter.

Tara Marf, energi- och klimatrådgivare i Uppsala län, tipsar om hur man håller hemmet så svalt som möjligt även utan fläkt eller luftkonditionering.

Hennes viktigaste råd är att stänga ute värmen innan den hinner komma in genom att dra ner gardiner och persienner mot solen.

– Och håll fönster stängda under dagens varmaste timmar. Öppna sent på kvällen, natten och tidigt på morgonen, säger hon.

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