Experter dömer ut skatteupplägg i SD-bolag
Sverigedemokraternas riksbanksrepresentant Bo Broman har haft en central roll i ett skatteupplägg som minskat den skatt partiets dotterbolag ADBO Sverige AB behövde betala, rapporterar TV4:s Kalla fakta.
När bolaget startades drog det av resultatet från ett gammalt bolag som tidigare bedrivit samma verksamhet på uppdrag av partiet. Därmed kunde bolaget betala mindre skatt.
Experter som TV4 pratat med menar att det inte är tillåtet.
– Om du har ett bolag som är bildat men inte registrerat, då kan det bolaget skattemässigt tillskrivas kostnader och intäkter. Men före dess bildande så går det inte, säger Patrik Emblad som är lektor i finansrätt vid Göteborgs universitet.
Kalla faktas SD-granskning — det gäller saken
- TV4:s Kalla fakta har avslöjat att Sverigedemokraterna bjudit anställda och partiledning på mat och alkohol utan förmånsbeskattning under flera år.
- Dokument visar att fejkade evenemang bokförts som representation för att dölja privata fester, där även partiledaren Jimmie Åkesson pekats ut som mottagare av förmåner.
- Kritiken mot SD har vuxit, bland annat från oppositionen och Institutet mot mutor, som menar att agerandet kan utgöra korruption och bristande transparens.
- Granskningen visar också att SD:s dotterbolag köpt tusentals exemplar av Åkessons bok med partimedel, vilket enligt experter är ett klassiskt exempel på korruption även om det inte bryter mot lagen.
- SD har anlitat en extern revisionsbyrå för att utreda bokföringsbrister.
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