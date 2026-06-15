Experter dömer ut skatteupplägg i SD-bolag

Sverigedemokraternas riksbanksrepresentant Bo Broman har haft en central roll i ett skatteupplägg som minskat den skatt partiets dotterbolag ADBO Sverige AB behövde betala, rapporterar TV4:s Kalla fakta.

När bolaget startades drog det av resultatet från ett gammalt bolag som tidigare bedrivit samma verksamhet på uppdrag av partiet. Därmed kunde bolaget betala mindre skatt.

Experter som TV4 pratat med menar att det inte är tillåtet.

– Om du har ett bolag som är bildat men inte registrerat, då kan det bolaget skattemässigt tillskrivas kostnader och intäkter. Men före dess bildande så går det inte, säger Patrik Emblad som är lektor i finansrätt vid Göteborgs universitet.