V-topp anmäler Åkesson efter TV4:s avslöjande

Vänsterpartiet har polisanmält partiledaren Jimmie Åkesson till Ekobrottsmyndigheten efter att TV4:s Kalla fakta granskat hur Sverigedemokraterna hanterat sin ekonomi, enligt TT.

– Det finns mycket som pekar på att det skulle kunna röra sig om skattebrott, och det här är ett parti som aspirerar på regeringsmakten, säger V:s gruppledare Samuel Gonzalez Westling.

Även SD-toppen och riksdagsledamoten Bo Broman och kommunikationschefen Joakim Wallerstein omfattas av anmälan.

Kalla fakta har bland annat kunnat visa att partiet inte bokfört middagar på ett korrekt sätt och att underlag har förfalskats. SD:s dotterbolag har även köpt Jimmie Åkessons böcker för miljonbelopp.

Samuel Gonzalez Westling har lämnat in anmälan i eget namn. Att det sker samtidigt som SD:s halvdag i Almedalen beskriver V-toppen som en slump.