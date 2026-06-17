Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU anmäler SD till Ekobrottsmyndigheten efter Kalla Faktas granskning av hur ekonomin i partiet har skötts. Det skriver förbundet på Instagram.

”Sverigedemokraterna vill införa krav på ’vandel’ för andra, men verkar inte ens kunna följa Sveriges lagar själva”, står det i inlägget.

Enligt Kalla Fakta har SD fifflat med bokföringen, bland annat för att låta företrädare slippa förmånsbeskattning och genom att köpa ett stort antal exemplar av Jimmie Åkessons egen bok.