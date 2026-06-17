SSU anmäler SD till Ekobrottsmyndigheten
Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU anmäler SD till Ekobrottsmyndigheten efter Kalla Faktas granskning av hur ekonomin i partiet har skötts. Det skriver förbundet på Instagram.
”Sverigedemokraterna vill införa krav på ’vandel’ för andra, men verkar inte ens kunna följa Sveriges lagar själva”, står det i inlägget.
Enligt Kalla Fakta har SD fifflat med bokföringen, bland annat för att låta företrädare slippa förmånsbeskattning och genom att köpa ett stort antal exemplar av Jimmie Åkessons egen bok.
Kalla faktas SD-granskning — det gäller saken
- TV4:s Kalla fakta har avslöjat att Sverigedemokraterna bjudit anställda och partiledning på mat och alkohol utan förmånsbeskattning under flera år.
- Dokument visar att fejkade evenemang bokförts som representation för att dölja privata fester, där även partiledaren Jimmie Åkesson pekats ut som mottagare av förmåner.
- Kritiken mot SD har vuxit, bland annat från oppositionen och Institutet mot mutor, som menar att agerandet kan utgöra korruption och bristande transparens.
- Granskningen visar också att SD:s dotterbolag köpt tusentals exemplar av Åkessons bok med partimedel, vilket enligt experter är ett klassiskt exempel på korruption även om det inte bryter mot lagen.
- SD har anlitat en extern revisionsbyrå för att utreda bokföringsbrister.
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