Experter: Putin har bara två kort kvar att spela
Vladimir Putin har satsat på att den ukrainska armén ska kollapsa eller att USA ska tvinga Kyjiv att acceptera Moskvas villkor. Det går dåligt, skriver Wall Street Journal.
The Wall Street Journal
Putin Had Four Plans to Defeat Ukraine. He Only Has Two Left.
As hopes for a military victory fade, the Kremlin…
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