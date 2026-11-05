(Veronica Johansson / SvD / TT / Svenska Dagbladet)

Exportbolagen ser allt ljusare på framtiden, enligt Svensk Exportkredits höstbarometer. Runt hälften räknar med ökad orderingång det kommande året, medan 5 procent väntar sig en minskning.

Särskilt har småbolagens framtidstro stärkts sedan förra mätningen i våras.

Business Swedens exportchefsindex ger delvis en annan bild. Optimismen är fortsatt stark under fjärde kvartalet, men indexet sjunker från 56,1 till 54,1. Samtidigt är det första gången sedan 2022 som indexet legat över 50-strecket under årets samtliga fyra kvartal.

– Förklaringen till denna optimism ligger sannolikt i en kombination av en svagare krona, stabilisering av inflation och räntor samt återhämtning på viktiga exportmarknader som Europa, Nordamerika och Asien, säger Business Swedens chefsekonom Lena Sellgren i ett pressmeddelande.