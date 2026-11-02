Inköpschefsindex för svensk industri steg i oktober till den högsta nivån sedan början av 2022. Samtidigt har indexet nu legat på sitt historiska genomsnitt för sextonde månaden i rad, enligt nya siffror från Silf/Swedbank.

– Den svenska industrikonjunkturen tog ytterligare fart i oktober till nivåer vi inte har sett på fyra år samtidigt som industriföretagens produktionsplaner andas optimism, säger Swedbanks analytiker Jörgen Kennemar i ett pressmeddelande.

Inköpschefsindex steg till 60,5, från 58,5 i september. Uppgången drevs av högre produktion, sysselsättning och lägre lagerinköp. En indexsiffra över 50 indikerar tillväxt, medan en siffra under 50 innebär en nedgång.