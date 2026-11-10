Den svenska ekonomin växer starkare än väntat. Det bedömer Swedbank och SEB, som båda höjer tillväxtprognosen för i år. Swedbank räknar med att BNP växer med 2,6 procent i år, medan SEB spår att den klättrar hela 3 procent. Inte minst har hushållens starka konsumtion bidragit till utvecklingen, enligt SEB.

Samtidigt sänker bankerna prognoserna för nästa år, till 1,9 respektive 2,5 procent.

– Nu tilltar dock motvindarna i form av bland annat högre räntor och energipriser och när vi tittar mot nästa år ser vi en viss avmattning, säger SEB:s prognoschef Daniel Bergvall i ett pressmeddelande.

SEB trodde tidigare på två höjningar av styrräntan, men båda bankerna spår nu bara ytterligare en räntehöjning, till 2,25 procent, under vårvintern.