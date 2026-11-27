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De svenska hushållens ekonomiska framtidstro föll i november, visar månadens konjunkturbarometer från Konjunkturinstitutet.

Det är främst hushållens förväntningar på den egna och landets ekonomi det närmaste året som bidrar till det dämpade konsumentförtroendet, skriver myndigheten.

Även om stämningsläget sjunker i tillverkningsindustrin och handeln ligger barometerindikatorn fortfarande på ett starkare stämningsläge än normalt.