(Viktoria Bank / TT / TT Nyhetsbyrån)

Sveriges ekonomi fortsätter att växa – och hushållens konsumtion bidrog positivt till utvecklingen. Det visar statistik från SCB.

Konsumtionsökningen kan förklaras med att svenskarna fått mer att röra sig med. Den reala disponibla inkomsten ökade 2,8 procent i årstakt.

Däremot ökade importen mer än exporten, något som dämpade tillväxten något.

I tredje kvartalet ökade BNP 0,5 procent, vilket ger en tillväxttakt på 2,8 procent i årstakt.