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Grillning, arkivbild. (Shutterstock)
Sommarvädret

Extremt hög brandrisk på fler håll av landet i dag

Av Helena Sällström
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Det råder extremt stor brandrisk i flera delar av landet under onsdagen, skriver TT med hänvisning till SMHI.

I stora delar av nordvästra Götaland är risken stor eller mycket stor, och lokalt extremt stor, för bränder i skog och mark.

Det ligger även varningar i delar av Blekinge, östra Skåne, södra Öland, östra Svealand och en del av Östergötland.

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TT
SMHI:s brandvarningar
www.smhi.se
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