Extremt hög brandrisk på fler håll av landet i dag
Det råder extremt stor brandrisk i flera delar av landet under onsdagen, skriver TT med hänvisning till SMHI.
I stora delar av nordvästra Götaland är risken stor eller mycket stor, och lokalt extremt stor, för bränder i skog och mark.
Det ligger även varningar i delar av Blekinge, östra Skåne, södra Öland, östra Svealand och en del av Östergötland.
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