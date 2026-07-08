Extremt hög brandrisk på fler håll av landet i dag

Det råder extremt stor brandrisk i flera delar av landet under onsdagen, skriver TT med hänvisning till SMHI.

I stora delar av nordvästra Götaland är risken stor eller mycket stor, och lokalt extremt stor, för bränder i skog och mark.

Det ligger även varningar i delar av Blekinge, östra Skåne, södra Öland, östra Svealand och en del av Östergötland.