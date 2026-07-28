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Arkivbild från 2016. (Robert F. Bukaty / Ap)
Utrikes

Fågelskådning älskas av unga: ”Svårt att sluta”

Av Patrik Dahlin
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Unga britter ägnar sig åt fågelskådning som aldrig förr, rapporterar CNN. Nästan 750 000 personer i åldrarna 16-29 år ägnar sig regelbundet åt aktiviteten, vilket är en ökning med mer än 1 000 procent sedan 2018.

En förklaring till att yngre personer lockas till det som länge setts som en hobby för den äldre befolkningen är att det tagits fram en rad appar för fågelskådning, där man samlar fåglar ungefär som man samlar pokémons i Pokémon Go.

30-åriga Lira Valencia har omfamnat fågelskådning fullt ut, och använder det till att skapa inlägg i sociala medier.

– Om någon hade sagt till mig när jag var yngre att jag skulle börja med fågelskådning hade jag skrattat, säger hon, med tillägget att det är väldigt svårt att sluta när man väl dragit i gång.

Smyckestillverkning är den enda aktiviteten som ökat mer i popularitet
CNN
Om man räknar med alla åldersgrupper är ökningen 47 procent
www.theguardian.com
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