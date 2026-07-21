Familjen samlar in pengar – måste köpa skåpbil för tio

Paret Jenitar och Jortham i Australien var redan fyrbarnsföräldrar och hade inte planerat några fler barn. Men i veckan föddes deras enäggsfyrlingar efter en mycket sällsynt förlossning och nu vädjar paret om hjälp, skriver flera medier.

”Vi behöver omgående en större skåpbil med minst 10 eller 12 sittplatser, nödvändig babyutrustning och hjälp med löpande kostnader”, står det på insamlingssidan.

I sociala medier uppger mamman Jenitar att fyrlingarna växer sig starkare för varje dag som går, skriver New York Times.

”Vi älskar er mer än ord kan uttrycka, mina mirakelbebisar”, skriver hon.

Det som gjorde fyrlingarna extra sällsynta var att de delade samma moderkaka under graviditeten.