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Bild på fyrlingarna Emily, Harriet, Alexa och Catherine som nu ska få hjälp att komma i gång i livet. (Metro North Health)
Enäggsfyrlingarna i Australien

Unika enäggsfyrlingar födda: ”Något vi aldrig har sett”

Av Marcus Lindén
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En kvinna i australiska Brisbane har fött fyrlingar. Graviditeten och förlossningen var extremt sällsynt, skriver sjukvårdsorganisationen Metro North Health i ett pressmeddelande.

Fyrlingarna delade samma moderkaka och utvecklades från ett enda befruktat ägg. De föddes med kejsarsnitt efter 28 veckor och 4 dagar.

– Enäggsfyrlingar beräknas förekomma i ungefär en av 15 miljoner graviditeter, men att de dessutom delar samma moderkaka är något vi aldrig tidigare har sett, säger ansvarig läkare Alexa Bendall.

Hon säger att mamman Jenitar Sau Na’amoana ”på något sätt” har lyckats undvika alla stora faror under graviditeten och fött fyra friska flickor: Emily, Harriet, Alexa och Catherine.

Nu får föräldrarna fullt upp hemma. De hade fyra barn sedan tidigare – och hade inte heller planerat att få några fler.

Flickorna föddes den 14 juli
pressmeddelande · metronorth.health.qld.gov.au
Mammans egna ord: ”Ett mirakel”
NY Times  · Ofta betalvägg
Nu samlar föräldrarna in pengar för att kunna köpa en stor bil
BBC
Beskrivs som ”en av de ovanligaste förlossningarna i världen”
www.abc.net.au
Graviditeten var extremt riskfylld och mamman lades in för vård redan i vecka 25
Expressen
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