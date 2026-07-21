Unika enäggsfyrlingar födda: ”Något vi aldrig har sett”

Bild på fyrlingarna Emily, Harriet, Alexa och Catherine som nu ska få hjälp att komma i gång i livet.

En kvinna i australiska Brisbane har fött fyrlingar. Graviditeten och förlossningen var extremt sällsynt, skriver sjukvårdsorganisationen Metro North Health i ett pressmeddelande.

Fyrlingarna delade samma moderkaka och utvecklades från ett enda befruktat ägg. De föddes med kejsarsnitt efter 28 veckor och 4 dagar.

– Enäggsfyrlingar beräknas förekomma i ungefär en av 15 miljoner graviditeter, men att de dessutom delar samma moderkaka är något vi aldrig tidigare har sett, säger ansvarig läkare Alexa Bendall.

Hon säger att mamman Jenitar Sau Na’amoana ”på något sätt” har lyckats undvika alla stora faror under graviditeten och fött fyra friska flickor: Emily, Harriet, Alexa och Catherine.

Nu får föräldrarna fullt upp hemma. De hade fyra barn sedan tidigare – och hade inte heller planerat att få några fler.