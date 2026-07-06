Färre lägenheter i andra hand – men hyrorna stiger inte

Skor i trapphuset under en lägenhetsvisning på Kungsholmen.

Lägenheterna på andrahandsmarknaden blir allt färre. Men trots att tillgången minskar stiger inte hyrorna. Det rapporterar DN, som hänvisar till siffror från uthyrningsplattformen Qasa.

I Stockholm har hyreslägenheterna blivit 18 procent färre sedan förra året. I Göteborg har utbudet minskat med 16 procent och i Malmö med 22 procent. Det beror enligt Qasas vd Maria Björkander på sjunkande räntor och ökad rörlighet på köp- och säljmarknaden.

Att hyrorna står still trots ökad konkurrens om de lägenheter som finns beror på att de flesta hyr ut sin bostad av praktiska skäl – inte för att maximera vinsten, tror Maria Björkander.