Färre hyr ut i andra hand – nya regler spås ge uppsving
Under det första halvåret rasade antalet lägenhetsannonser på andrahandsmarknaden i Stockholm, men trots stark efterfrågan backade priserna något. Det visar siffror från bostadsplattformen Qasa, skriver SvD.
En förklaring kan vara att bolåneräntorna gått ner och försäljningarna ökat.
– Färre har behövt hyra ut sin bostad, vilket vi tror är en del av minskningen, säger Qasas vd Maria Björkander till tidningen.
De nya reglerna för andrahandsuthyrning som infördes i onsdags innebär bland annat friare hyressättning och att bostäder får hyras ut under längre perioder. Det väntas göra att fler nu vill hyra ut, säger Björkander.
Just nu upplåst för alla
Bostadsbristen • Kontext
Regeringen vill få fart på bostadsmarknaden genom enklare regler och lättade bolånekrav. Men frågan om marknadshyror fortsätter att splittra partierna.
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