Färre hyr ut i andra hand – nya regler spås ge uppsving

Under det första halvåret rasade antalet lägenhetsannonser på andrahandsmarknaden i Stockholm, men trots stark efterfrågan backade priserna något. Det visar siffror från bostadsplattformen Qasa, skriver SvD.

En förklaring kan vara att bolåneräntorna gått ner och försäljningarna ökat.

– Färre har behövt hyra ut sin bostad, vilket vi tror är en del av minskningen, säger Qasas vd Maria Björkander till tidningen.

De nya reglerna för andrahandsuthyrning som infördes i onsdags innebär bland annat friare hyressättning och att bostäder får hyras ut under längre perioder. Det väntas göra att fler nu vill hyra ut, säger Björkander.